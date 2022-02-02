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Bab'da terör saldırısı: 9 ölü, 30 yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin batısındaki Şeale bölgesinde varlık gösteren YPG/PKK'lı teröristler tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine roket saldırısı düzenlendi.

Ortadoğu 02.02.2022, 16:17
Bab'da terör saldırısı: 9 ölü, 30 yaralı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezine düzenlediği roketli saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil yaşamını yitirdi, 30 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin batısındaki Şeale bölgesinde varlık gösteren YPG/PKK'lı teröristler, Bab ilçe merkezine çoklu roket atarlarla saldırı gerçekleştirdi.

Roketler, sivillerin yoğun olarak yaşadığı Vaki Mahallesi, Merkez Kavşağı çevresine, Bab Hastanesi yakınlarına ve tatlıcılar sokağına isabet etti.

Sivillerin alışveriş yaptığı sırada gerçekleştirilen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 9 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil yaralandı.

Yaralılar sağlık merkezlerine nakledilirken, ilçede acil kan bağışı çağrıları yapıldı.

Saldırıda büyük maddi zarar da meydana geldi.

Bab ilçesi, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı'yla Şubat 2017'de terörden temizlenmişti.

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#Suriye #ypgpkk
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