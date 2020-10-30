BAE, Amerika'dan 10.4 milyar dolara 50 F-35 alıyor

Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’ne 50 adet F-35 satışını desteklediğini bildirdi.

Satışın toplam tutarının 10.4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin İsrail’i tanımasının Amerikan devletinin satışa onay vermesinde etkili olduğunu belirtiliyor.

Bununla birlikte Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, Kongre’nin onayının kesin olmadığını açıkladı. İsrail de daha önce en az 50 adet F-35 satın alacağını açıklamıştı.

Kaynak: Patronlar Dünyası