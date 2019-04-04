BAE'de Buda heykeli tartışması

Birleşik Arab Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi ve Dubai arasındaki karayolu üzerinde dikilen ‘Buda' heykeline, vatandaşların tepisi gecikmedi. ‘Buda' heykelinin videosu sosyal medyada hızla yayıldı ve ülkede ‘heykel' tartışması başladı.

Bazı tartışmacılar, karayolu üzerine dikilen 10 metre yüksekliğindeki üç boyutlu heykelin İslâm'a ve geleneksel kültüre ters olduğunu savunurken; bazıları da heykelin, başkent girişine sanatsal bir boyut kazandırdığını söylediler.

Buda heykelinin, Louvre heykelinin bir parçası olarak BAE Prensi Muhammed bin Zayid en-Nahyan tarafından getirtildiği ve başkent Abu Dabi'deki Louvre Müzesi'ne olan yakınlığına dikkat çekmek için Şeyh Zayed Yolu'na (Abu Dabi-Dubai) kurulduğu bildirildi.

Louvre Müzesi yetkilileri, Buda heykelinin on birinci ve onikinci yüzyıllara dayandığını ve Çin'den getirildiğini söyledi.

10 yıllık çalışmadan sonra Kasım 2017'de açılan Abu Dabi'deki Louvre Müzesi, BAE'de tartışmalara yol açmıştı. BAE hükümetinden yapılan açıklamada ise, müzenin sanatın politik etkisini genişletmek için açıldığı ve Fransız Louvre'un özel bir kopyası olduğu söylenmişti.

Kasım 2004'te Şeyh Zayed Al Nahyan'ın ölümünden sonra BAE'nin, son derece hızlı bir entelektüel istilaya maruz kaldığı öne sürüldü.

Buna örnek olarak BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki gece yaşamı gösteriliyor. Başkentin, son yıllarda en çok turist çeken şehirlerden biri olduğu ve gece hayatı ile ünlendiği biliniyor. Alkol kullanmanın serbest olduğu başkent Abu Dabi'de, diskoların geç saatlere kadar açık tutuluyor.

Bu arada, Kasıma 2018'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yusuf Uteybe, Dubai'de bir akşam yemeğine BAE Prensi Muhammed bin Zayid en-Nahyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman katılmıştı. Yemekten sonra her iki lider, içki servisinin de yapıldığı lüks bir yatta düzenlenen partide manken ve modellerle olan görüntüleri basına sızdırılınca büyük tepki toplamıştı. Görüntülerde, BAE Prensi Muhammed bin Zayid en-Nahyan'ın güçlükle ayakta durduğu, bir mankene yaslandığı görülüyordu.

Kaynak: Time Türk