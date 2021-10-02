BAE'de helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Birleşik Arap Emirlikleri'nde ambulans helikopter düştü. Meydana gelen kazada 4 kişilik mürettebat yaşamını yitirdi.
Ortadoğu 02.10.2021, 16:05
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kazanın nasıl meydana geldiği bilgisine yer verilmeyen açıklamada, 2 pilot, 1 doktor ve hemşirenin helikopterin düşmesi sonucu öldükleri kaydedildi.
Açıklamada, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.
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