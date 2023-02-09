BAE'deki kadın STK'larından depremzedeler için yüklü yardım

Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Genel Kadınlar Birliği, Annelik ve Çocukluk Yüksek Konseyi ve Aile Gelişimi Vakfı'nın başkanlığını yürüten Binti Mubarek'in, kendi adına kurulan Mülteci Kadınlar Fonu üzerinden, BAE Kızılayı'nın başlattığı "İyilik Köprüleri" yardım kampanyasına 50 milyon dirhem ile destek sağladığı belirtildi.

Haberde, söz konusu desteğin, Türkiye ve Suriye'deki depremlerin olumsuz insani yansımalarını azaltmayı amaçladığı kaydedildi.