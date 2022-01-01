BAE'den aşısız vatandaşlar için yeni karar

Birleşik Arap Emirlikleri 10 Ocak'tan itibaren aşısız vatandaşlarınn yurt dışına çıkmasını yasaklayacak.

İki doz aşılı olan vatandaşların da yurt dışına çıkabilmek için üçüncü doz hatırlatma dozunu yaptırmaları gerekecek.

Ayrıca ikinci doz aşısının üzerinden altı ay geçenler, istemeleri halinde üçüncü doz aşı olabilecekler.

Ulusal Acil Durum ve Afet Yönetim Otoritesi ile BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tıbbi olarak Covid-19 aşısı olmaktan muaf kişiler yasak kapsamında olmayacak. insani gerekçeler ve tedavi amaçlı seyahatlerde de bu şart aranmayacak.

Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın en sıkı aşılama kampanyalarından birini hayata geçirdi. Nüfusun yüzde 92'sinden fazlası tamamen aşı olmuş durumda.

Kaynak: Euronews