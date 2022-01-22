BAE'den Husilere baskı çağrısı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Yemen'de İran destekli Husilere baskı yapılarak ülkedeki krize siyasi çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

BAE haber ajansı WAM'a göre Gargaş, Körfez turu kapsamında başkent Abu Dabi'ye gelen ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile bir araya geldi.

Görüşmede Gargaş, Yemen krizine siyasi çözüm bulunması ve Husilerin ülkenin geleceğiyle oynamasına izin verilmemesi için uluslararası baskı uygulanması gerektiğini ifade etti.

Gargaş, Husilerin yeniden terör örgütü listesine alınmasının, Yemen krizine çözüm bulunması yönündeki diplomatik baskıyı artıracağını vurguladı.

Husilerin Hudeyde Limanı'nı, bölge güvenliğini tehdit eden insansız hava araçları (İHA), füze ve silahların ülkeye giriş kapısı olarak kullandığına değinen Gargaş, bu terör faaliyetlerinin durdurulması için uluslararası düzeyde harekete geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Lenderking ise ABD'nin Husilerin saldırıları karşısında BAE ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Husilerin Abu Dabi saldırısı

Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine 17 Ocak’ta düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada BAE'ye yönelik saldırılardan "Yemen Kasırgası Operasyonu" şeklinde söz ederek, saldırıda İran yapımı Kudüs-2 ve Zülfikar balistik füzeleri ile ssilahlı İHA kullandıklarını söylemişti.

ABD Başkanı Joe Biden 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıl önce selefi Donald Trump tarafından alınan bir kararla terör listesinden çıkarılan Husilerin yeniden bu listeye alınması mevzusunun görüşüldüğünü kaydetmişti.