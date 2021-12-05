BAE'den Türk müteahhitlere 38 milyar liralık davet

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Ankara'ya yaptığı ziyaretin ardından Türkiye ile BAE ilişkileri yeni bir döneme taşınıyor. İki ülkenin sürdürülebilir bir ekonomik ortaklık başlatmasıyla BAE'den peş peşe yatırım hamleleri gelmeye başladı.

Türkiye'de yatırım atağına geçen Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Türk müteahhitlerine de 38 milyar liralık davet geldi.

Sabah'ın haberine göre; Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, BAE ile üçüncü ülkelerde birlikte yatırım yapma yönünde görüş birliği oluştuğunu belirterek, "Müteahhitlerimize 30-38 milyar liraya ulaşan yatırım çağrısı geldi, gelin görüşelim diyorlar" diye konuştu.

Kurdaki hareketlenmeyle birlikte konutta "bekle, gör" eğiliminin arttığını ifade eden Eren, ucuz konut için uygun fiyatlı arsa verilmesi çağrısı yaptı. Eren, "Önlem alınmazsa gelecek yıl konut fiyatları yüzde 50-60 artar" dedi. Eren, inşaat sektöründe ana girdilerin yüzde 279, ana maliyetin de yüzde 113 arttığını kaydetti.