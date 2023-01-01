BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kutladı

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Devlet Başkanı ile İsrail Başbakanı'nın telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Al Nahyan'ın Netanyahu'yu hükûmeti kurarak başbakanlık görevine başlaması dolayısıyla tebrik ettiği bildirildi.

Al Nahyan'ın BAE-İsrail ilişkilerini özellikle kalkınma alanında güçlendirme ve iki ülke arasındaki ortaklığı ilerletme arzusunu ifade ettiği aktarılan haberde, Netanyahu'nun da tebrik ve iyi dilekleri dolayısıyla Al Nahyan'a teşekkür ettiği ifade edildi.

Öte yandan, İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Al Nahyan'ın, Netanyahu ile eşine BAE'ye resmi bir ziyaret yapma davetini yinelediği ve iki liderin ziyaretin yakında gerçekleşeceği konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

İsrail'de Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki yeni koalisyon hükumeti, Mecliste 29 Aralık'ta düzenlenen oturumda güvenoyu almıştı.