BAE, Fas kontrolündeki Batı Sahra’da konsolosluk açtı

Birleşik Arap Emirliği Fas'ta konsolosluk açma kararını deklare etti. Konsolosluk, dünyanın en büyük şehri olan Laayoune’de açılacak.

Batı Sahra 1974’te İspanyol sömürge yönetiminin sona ermesinden bu yana Fas’ın kontrolünde.



Cezayir desteli Polisario Cephesi, başarısız bir şekilde bölgenin bağımsızlığını savunurken, Birleşmiş Milletlerin Rabat ile Polisario arasında bir anlaşmaya aracılık etme çabaları defalarca başarısızlıkla sonuçlandı.

Kraliyet Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre Fas Kralı VI.Muhammed, Salı günü Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde kararı “tarihi” olarak karşıladı.

Duyuru, Abu Dabi’nin BM Genel Kurulu’nun dördüncü komitesi sırasında tartışmalı bölgenin Fas kontrolüne desteğini açıklamasından birkaç gün sonra geldi.

Batı Sahra üzerindeki iddiasıyla uluslararası tanınırlık kazanmak uzun zamandır Fas’ın en önemli diplomatik hırsıydı ve BAE’nin kararı, diğer Arap müttefikleriyle bu amaca yönelik destek oluşturulmasına yardımcı olabilir.

Yaklaşık 15 Afrika devleti de Batı Sahra’da konsolosluklar açtı. Zambiya ve Eswatini Salı günü açılışlarını yaptı.

Batı Sahra, seyrek nüfuslu bir çöl bölgesi olmasına rağmen, zengin balıkçılık sularına, fosfat yataklarına ve Fas’ın Cezayir ile sınırı kapalı olduğu için Afrika’nın geri kalanına giden tek çalışan kara yoluna sahiptir.

Fas gibi BAE de Amerika Birleşik Devletleri’nin yakın bir müttefikidir ve geçen ay İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için bir anlaşma imzaladı ve bunu kısa süre sonra başka bir Körfez monarşisi olan Bahreyn izledi.

İsrail medyasında yer alan bilgiye göre, Şubat ayında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Rabat’ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek için adımlar atması karşılığında Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini tanıması için ABD’ye lobi yaptı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.