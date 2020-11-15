İsrail ile normalleşme adımı atan BAE iki İsrail vatandaşını gözaltına aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın aracılığıyla İsrail ile normalleşme adımı atan Birleşik Arap Emirlikleri, devlete ait tesisleri fotoğrafladığı gerekçesiyle iki İsrail vatandaşını gözaltına aldı.

İsrail ile normalleşme adımı atan BAE iki İsrail vatandaşını gözaltına aldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde devlete ait bir tesisin fotoğrafını çektikleri gerekçesiyle 2 İsraillinin gözaltına alındığı bildirildi. 

Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, 2 İsraillinin yasak olmasına rağmen Dubai kentinde devlete ait resmi bir tesisin fotoğraflarını çektikleri gerekçesiyle BAE güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan İsraillilerin kimlikleri hakkında bilgi verilmezken, habere ilişkin İsrailli veya BAE'li yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı. 

BAE'de yasalar gereği çeşitli hükümet binalarının, askeri alanların ve havaalanlarının fotoğraflanmasına izin verilmiyor. 

İsrail ile BAE, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını imzalamıştı. 

Bu anlaşmanın ardından BAE, İsrail vatandaşlarına vize muafiyeti getirmişti. 

Kaynak: AA

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