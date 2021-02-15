BAE İsrail'e büyükelçi atadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), geçtiğimiz yıl ilişkileri normalleştirdiği İsrail'e ilk defa büyükelçi atadı.
BAE Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Direktörü Hend el Uteybe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Muhammed Mahmud al Haca'nın BAE'nin İsrail Büyükelçisi olarak atandığını duyurdu.
İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkileri normalleştirme" anlaşması imzalanmıştı.
Bu anlaşmadan sonra BAE yönetimi, 24 Ocak'ta, ülkenin İsrail'deki Büyükelçiliğini Tel Aviv'de inşa etme kararı almıştı.
Kaynak: Mepa News