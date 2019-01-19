BAE'li Bakan Zayed Tel Aviv ziyaretinde

Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında hızlanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesi muhabiri Italy Blumental, BAE’nin başkenti Abu Dabi’den kalkan Bombardier tipi özel uçağın, Ürdün başkenti Amman üzerinden geçerek, Tel-Aviv’e indiğini tespit etti. 16 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen uçuşun direkt Tel-Aviv’e gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Uçağın, BAE’den iki üst düzey ismi Tel-Aviv’e taşıdığı belirtildi. Tel-Aviv’e sır ziyarette bulunan isimler, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ve BAE’de istihbarattan sorumlu Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnoon bin Zayed olarak kaydedildi.

Yediot Ahronot muhabiri Blumental’in iddiası bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden iki isim tarafından da teyit edildi. İsrailli araştırmacı Edy Cohen, perşembe günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Abdullah bin Zayed ve Tahnoon bin Zayed’in Tel-Aviv’de Ritz Carlton otelinde kaldığı hatta bölgede bulunan Arena Mall adlı alışveriş merkezinde alışveriş yaptığına kadar ayrıntılı bilgiler verdi. BAE’den yapılan ziyareti, Suriyeli muhaliflerden Bassam Jaara da yine 17 Ocak’ta Twitter hesabından paylaştığı “BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ve istihbarat başkanı Tahnoon bin Zayed, Tel-Aviv’de” mesajıyla doğruladı.

ZİYARETİN İÇERİĞİ BİLİNMİYOR

BAE’li iki ismin İsrail’deki temaslarına ilişkin ise bir bilgi verilmedi. Ancak ziyaretin, ABD’nin 13-14 Şubat’ta İran’ı hedef alan Polonya’daki uluslararası zirve öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti. Kısa zaman önce İsrail, BAE, Suudi Arabistan ve Mısır istihbarat servisi başkanlarının bölgeyi dizayn etmeye yönelik toplantılar düzenlediği de ortaya çıkmıştı.

Haziran ayında Amerika merkezli The New Yorker dergisinde, “Donald Trump’ın Yeni Dünya Düzeni” başlıklı makalede, BAE ile İsrail arasında yaklaşık 20 yıldır devam eden son derece gizli ama bir o kadar da yakın iş birliğinin yaşandığı haberleştirilmişti. Habere göre iki ülkenin ilişkisinde istihbarat paylaşımı, askeri iş birliği ve muhtemel silah satışı merkezi önemde rol oynuyor.

POMPEO’DAN HEMEN SONRA

BAE’nin diplomasi ve istihbarat bürokrasisinin bağlı olduğu iki tepe yöneticinin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bölgeden ayrılmasından yalnızca birkaç gün sonra bu ziyareti gerçekleştirmesi dikkat çekti. Pompeo, geçen hafta Kahire’de yaptığı konuşmada, “bölgede daha önce hayal dahi edilemeyecek gelişmeler yaşandığını” açıklamıştı.

İsrailli generalden Abu-Dabi’ye ziyaret

Görevinden geçen hafta içinde emekliye ayrılan eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un da 2018 yılının Kasım ayında iki kez BAE’ye gizli ziyarette bulunduğu iddia edildi. Amerikadaki Yahudi lobi kuruluşu AIPAC Başkanı Mort Fridman tarafından yapılan açıklamada Eisenkot’un BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ve üst düzey ordu mensupları ile görüşmeler yaptığı belirtildi. İsrail Başbakanı Netanyahu da Eisenkot’un yemin töreninde, İsrailli generalin Arap mevkidaşları ile görüştüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Yeni Şafak