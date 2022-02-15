BAE'li sanatçı "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirdi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ünlü ses sanatçısı Hüseyin El Cesmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BAE ziyareti nedeniyle Muazzez Abacı’nın 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' olarak da bilinen 'Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor' şarkısını seslendirdi.

Şarkının klibinde İstanbul’dan görüntülere yer verilirken, klibin girişinde ise “Birleşik Arap Emirlikleri halkından Türkiye halkına” ifadeleri yer aldı.

Hüseyin El Cesmi, şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı.