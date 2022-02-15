banner39

banner35

BAE'li sanatçı "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirdi

BAE'li ünlü sanatçısı Hüseyin El Cesmi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti vesilesiyle 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısını Türkçe seslendirdi.

Ortadoğu 15.02.2022, 00:46 15.02.2022, 00:52
BAE'li sanatçı "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirdi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ünlü ses sanatçısı Hüseyin El Cesmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BAE ziyareti nedeniyle Muazzez Abacı’nın 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' olarak da bilinen 'Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor' şarkısını seslendirdi.

Şarkının klibinde İstanbul’dan görüntülere yer verilirken, klibin girişinde ise “Birleşik Arap Emirlikleri halkından Türkiye halkına” ifadeleri yer aldı.

Hüseyin El Cesmi, şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

banner53
#hüseyin el cesmi #Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda #bea
Yorumlar (0)
5
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?