BAE Nahyan Vakfı'ndan Sokotra halkına yardım: Mutfak tüpü

Birleşik Arap Emirliği Halife bin Zayed Al Nahyan Vakfı, ağaçların kesilmesini azaltmak ve Yemen adasının doğal yaşam alanlarını korumak amacıyla Socotra sakinlerine mutfak tüpü tedarik ediyor.

Bölge sakini Saeed Moeidhed, "Khalifa bin Zayed vakfı, on gün önce bu büyük hayati projeye başladı, yemeklerini mutfak tüpü ile pişiren adanın sakinleri olayı kutladılar çünkü beş yıl askıya alındıktan sonra bu tür temel şeyler adaya ilk kez geri döndü" yorumu yaptı.

Yemen anakarasında yaşanan iç savaş, adayı izole etti ve gaz tedariki pahalılaştı. Ada sakinleri yemek pişirmek için ağaçları kesip odun kullanmak zorunda kaldı.

Girişimden 5 binden fazla ailenin faydalanması bekleniyor. Eski gaz tüplü hane halkları ücretsiz dolum yapacak, mutfak tüpü olmayanlara ise yenileri verilecek. Moeidhed, geçen hafta 458 yeni mutfak tüpü dağıtıldığını söyledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2018, 13:48