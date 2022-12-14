BAE'nin dinlerarası diyalog projesi: Mormon kilisesi inşa edilecek

Mormonlar olarak da bilinen "İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi" Birleşik Arap Emirlikleri'nde resmi bir kilise inşa edecek.

Böylece Orta Doğu'da ilk Mormon kilisesi, Dubai'de hizmete sunulmuş olacak.

BAE merkezli The National'ın haberine göre Mormon kilisesinin inşası, ilk olarak 2020 yılında duyurulmuştu. İnşaat sürecinin 3 yıl içerisinde başlaması düşünülüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, Dubai'de inşa edilecek kiliseyle birlikte Mormonlara ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu ifade etmişti.

Yetkililere göre Mormon kilisesi, BAE'nin dinlerarası diyalog üzerine hoşgörülülüğünü ve birlik-beraberlik ruhunu temsil edecek.

Yaklaşık olarak 2 bin Mormonun BAE'de bulunduğu düşünülüyor. Mormonlar halihazırda 2013'te Abu Dabi'de inşa edilen bir binada her pazar ibadet gerçekleştiriyor.

Mormonluk nedir?

ABD'de 1820'lerde ortaya çıkan Mormonlar, isimlerini kilisenin kurucusu olan ve "peygamber" olarak görülen Joseph Smith Jr.'ın Mormon Kitabı'ndan alıyor.

Mormonlar Hristiyanlardan farklı olarak "Tanrı anlayışını, Tanrının önceden bir bedeni ve ölümlü bir insan olduğu, sonra ise Tanrılığa yükseldiği" şekliyle tanımlıyor.

Hristiyanların "Tanrı’ya üç varlıktan oluşan tek bir Tanrı olarak inanmasının" aksine Mormonların "üç farklı Tanrı olduğu inanışını" haiz oldukları ifade ediliyor.

BAE yetkililerinin dinlerarası diyalog sürecini teşvik ettiği biliniyor.

Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir Hindu tapınağının açılışı yapılmıştı.

Mepa News