BAE ordusunun sağlığı İsrail’e emanet

Geçen yıl Eylül ayında “normalleşme” anlaşamsına imza atan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkiler derinleşiyor. Bloomberg’in haberine göre, BAE ordusunun sağlığı da artık İsrail’e emanet.

Habere göre İsrail’in en büyük hastane grubu Sheba Tıp Merkezi’nde çalışan doktorlar BAE’de ordu mensupları, emniyet güçleri ve itfaiye teşkilatı çalışanlarını sağlık kontrolünden geçirecek ve takiplerini yapacak.

Bu çerçevede Sheba’nın, Dubai merkezli Al-Tadawi Tıp Merkezi’yle üç yıllık bir anlaşmaya imza attığı belirtildi. İsrailli tıp merkezinin BAE’de kalıcı olmayı planladığı ve Körfez ülkesinde sağlık çalışanlarına eğitim faaliyetinde de bulunacağı kaydedildi.

Yenişafak

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 07:42