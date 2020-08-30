BAE Prensi Zayed'den telefonda tehdit

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşması Ürdün ile ilişkileri de gerdi. Ürdün yönetimi, BAE'yi eleştirmekten çekinse de saraya yakın çevreler ve halk BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'e yüksek sesli eleştiriler yöneltmeye başladı. BAE'yi hedef alan isimlerden birisi de Ürdün kralının üvey kardeşi Prens Ali bin Al Hüseyin oldu.

İHANET İLE SUÇLUYORDU

Prens Hüseyin, sosyal medya hesabından, İngiliz tarihçi Avi Shlaim'in kaleme aldığı ve BAE'ye eleştirilerin yöneltildiği bir makale paylaştı. "Emirlik-İsrail Anlaşması: Atılım veya İhanet" başlıklı yazıda, Bin Zayed'in üzeri çarpı ile çizilmiş ve "hain" yazan bir fotoğrafı da bulunuyordu. Yazıda, "BAE'nin Filistinlilerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için İsrail ile barış anlaşması yaptığını iddia etmek, tam bir ikiyüzlülüktür" gibi sert ifadelere yer veriyordu.

PRENS PAYLAŞIMI KALDIRDI

Prens Ali'nin kısa sürede yayılan bu paylaşımı BAE'yi rahatsız etti. Arap basınında yer alan iddialara göre BAE, mesajın silinmesi için Ürdün'e baskı yaptı. Bizzat Zayed'in Kral Abdullah'ı arayarak tehdit ettiği öne sürüldü. Emirlik'te çalışan Ürdünlülerin sınır dışı edilmesinden işten çıkarılmasına, Emirlik büyükelçisinin geri çekmeye kadar bir dizi tehdit savrulduğu dile getiriliyor. Ardından Abdullah'ın devreye girdiği, Prens'ten paylaşımını silmesini istediği aktarılıyor. Bir süre direnen Prens, kişişel paylaşmanın kimseye bağlamayacağı konusunda ısrar ettiği söyleniyor. Baskılara dayanamayan Prens Ali'nin söz konusu tweeti hesabından silmesiyle tartışmalar son buldu. Bu süreçte sosyal medya Kral yanlıları ve muhalifler arasında şiddetli tartışmalarına sahne oldu. Muhalifler, BAE'yi eleştiren tweetin Ali bin Al Hüseyin'in kişisel görüşü olduğunu savunurken, Kral yanlıları bunun Ürdün'ün resmi konumunu temsil etmediğini dile getirdi.

200 BİNDEN FAZLA ÜRDÜNLÜ ÇALIŞIYOR

Ürdünlü siyasi analistler, ülke yönetiminin BAE'yi karşısına alamayacağını savunuyor. Bunun en önemli sebebi olarak ise Körfez ülkelerinde yaklaşık 200 binden fazla Ürdünlünün çalışmasını gösteriyorlar. Bu işçilerin geleceğinin ülke yönetimi üzerinde büyük bir baskıya yol açtığına vurgu yapıyorlar.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK GAZETESİ