BAE saldırıya uğrayanlara yardım gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin toplu saldırıları sonucu birçok ev ve aracın zarar gördüğü Filistin beldesi Huvvara'ya 3 milyon dolar yardımda bulunacak.



BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Nablus'un güneyindeki Huvvara beldesinin yeniden imarı ve olaylardan zarar görenler için 3 milyon dolar destek sağlanması talimatı verdi.

Al Nahyan'ın talimatı üzerine Abu Dabi Belediyeler ve Ulaştırma Dairesi, destek mekanizmasını görüşmek üzere bir toplantı düzenledi.

Toplantıya, Abu Dabi Belediyeler ve Ulaştırma Dairesi Başkanı Muhammed Ali eş-Şurafa, Huvvara Belediye Başkanı Muin Damidi, Belediye Meclis üyeleri Celal Avde, Muhammed Abdulmecid'in yer aldığı Filistinli heyet ile BAE-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Ammar el-Kerad katıldı.

Şurafa, toplantıdaki konuşmasında, ülkesinin Filistin halkının desteklenmesine ve Huvvara'nın yeniden imarına katkıda bulunmaya önem verdiğini ifade etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Başbakan Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'den yarım milyon dolarlık hibe 12 Mart'ta Huvvara Belediyesine teslim edilmişti.

Yerleşimcilerin Huvvara saldırıları

İsrail askerleri 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a birkaç noktadan baskın düzenlemiş ve bunu protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuştu. Olayda biri çocuk, ikisi yaşlı, 11 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde 26 Şubat'ta iki Yahudi yerleşimcinin silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara'ya gelerek Filistinlilere karşı toplu intikam saldırıları düzenlemişti.

Yerleşimciler, beldede onlarca evi ve arabayı kundaklamış, bazı Filistinlilere linç girişiminde bulunmuş ve 1 kişiyi öldürmüştü.

İsrail ordusunun Yahudi yerleşimcilerin bu saldırılarını engellemediği buna karşın Filistinlilere güç kullandığı aktarılmıştı.