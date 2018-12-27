BAE, Şam büyükelçiliğini bugün açıyor

Suriye Dış İşleri Bakanlığı: “Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) Şam’daki büyükelçiliği bugün öğleden sonra açılacak.” Bakanlık açılışa katılmak için gazetecileri davet etti.

Birleşik Arap Emirlikleri Şam büyükelçiliği 6 yıl önce kapatmıştı.

Suriyeli sosyal paylaşım sitelerinde BAE’nin Suriye’nin başkenti Şam’daki büyükelçilik binasında onarım çalışmalarının fotoğrafları paylaşıldı.

Suriye rejimine yakınlığıyla bilinen El Vatan Gazetesi’nin haberine göre Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakan Yardımcısı Faysal el Mikdad’ın konuyla ilgili bir açıklama yaptığı belirtildi. El Mikdad açıklamasında “Bizler, büyükelçiliklerini daha önce kapatmış olan bütün Arap ülkelerinin, Şam ile ilişkilerini düzeltmelerini ve büyükelçiliklerini tekrar Şam’da açmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. BAE, saygınlığı olan bir ülkedir ve böyle bir kararı kendisi alacaktır. Böyle bir girişimi memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2018, 13:56