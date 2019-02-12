BAE şimdi de Fas'ı karıştırmaya çalışıyor

Fas’ta, Kral 6. Muhammed’i hedef alan ve ülkeyi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen bir casus hücresi çökertildi.

Hücrenin, Ortadoğu’nun çıbanbaşı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına faaliyet gösterdiği belirtildi. Operasyonun ardından BAE adına çalışan bir casus da tutuklandı. BAE’ye ait hücre şebekesinin çökertilmesine paralel, Fas’ın Abu Dabi büyükelçisi Muhammed Ayet Vali’yi danışmalarda bulunmak amacıyla geri çağrılması dikkat çekti.

Rabat geçen hafta Riyad Büyükelçisini, Al Arabiya kanalında, Fas’ın Batı Sahra’da işgalci olarak gösteren bir yayın yapılması nedeniyle geri çağırmıştı. Rabat son dönemde Suudi Arabistan ve BAE ekseninin politiklarına karşı çıkışıyla biliniyor. Katar ve son olarak Cemal Kaşıkçı cinayetinde Fas yönetimi, Riyad ve Abu Dabi’nin tezlerini kabul etmemişti.

Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in suikast ordusu kurduğu ortaya çıktı. Amerikalı paralı askerlerden oluşan “Mızrak Operasyon Grubu” Zayed adına Yemen’de sayısız siyasi suikast yaptı.Cemal Kaşıkçı cinayetinin de azmettiricisi olarak anılıyor.

Kaynak: Yeni Şafak