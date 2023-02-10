BAE telekomünikasyon şirketi Türkiye ve Suriye ile iletişimi bir hafta ücretsiz yaptı

Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, "depremlerin vurduğu dost ve kardeş ülkeler, Türkiye ve Suriye'yle dayanışma adımlarından biri olarak bir hafta boyunca her iki ülkeyle ücretsiz iletişim hizmeti verileceği" duyuruldu.

Etisalat'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamada da BAE'deki müşterilerinin Türkiye ve Suriye'deki yakınları ve sevdikleriyle iletişim sağlamaları için 9-16 Şubat tarihlerinde geçerli olmak üzere 1000 dakika ücretsiz konuşma hizmeti verileceği aktarıldı.

Açıklamada, her iki ülkeden gelen aramaların da ücretsiz olarak karşılanacağı ifade edildi.

Fetva Konseyinden Türkiye ve Suriye'ye yardım çağrısı

BAE Fetva Konseyinden yapılan yazılı açıklamada da depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki bölgeler için BAE Kızılayı tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısında bulunuldu.

Depremlerin meydana geldiği bölgelerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, kalanlara sabır dileklerinde bulunulan açıklamada, bu istisnai dönemde deprem bölgeleri için destek kampanyası başlatan BAE Kızılayı ve diğer kuruluşlara teşekkür edildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından harekete geçen ülkelerin başında gelen BAE, Türkiye ve Suriye'ye arama kurtarma ekipleri ve insani yardımlar göndermeyi sürdürüyor.