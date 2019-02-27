Köşe yazarı İsmail Yaşa'nın dile getirdiği BAE vatandaşı o kadın 41 yaşındaki Alyâ Abdunnûr.

29 Temmuz 2015'te Acman'daki evine baskın düzenlenerek gözaltına alınan Alyâ, dört ay boyunca bilinmeyen bir yerde gözaltında tutuldu ve ailesiyle iletişimine izin verilmedi.

Akıbeti hakkında hiç kimsenin bilgisi yoktu.

Daha sonra, Suriyeli mültecilere yardım ettiği için “teröre destek vermek” ve “ülke dışındaki teröristlerle irtibat kurmak” suçlamasıyla yargılanarak 10 yıl hapse mahkûm edildi.

İddianamede “Suriye devrimi yanlısı internet sitelerini ziyaret” ve “Suriyelilere para göndermek” gibi ithamlar yer alıyordu.

Tek kişilik hücrede tutulan Alyâ'nın sağlık durumunun iyice kötüleşmesi üzerine ailesi 17 Ekim 2017'de ülkenin fiili yöneticisi Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'den kanser hastası kızlarının serbest bırakılmasını istedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 17:06