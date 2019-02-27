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BAE ve Bahreyn Pakistan'a uçuşları askıya aldı

BAE ve Bahreyn, tüm hava sahasının kapalı olması nedeniyle Pakistan'a uçak seferlerini askıya aldığını duyurdu.

BAE ve Bahreyn Pakistan'a uçuşları askıya aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, tüm hava sahasının kapalı olması nedeniyle Pakistan'a uçak seferlerini askıya aldığını duyurdu.

BAE Sivil Havacılık Genel Kurulu, ikinci bir emre kadar Pakistan'a yapılan tüm uçuşların askıya alındığını açıkladı.

"Dubai Havalimanları'ndan" yapılan açıklamada da Pakistan hava sahasının kapalı olması nedeniyle uçuşların etkilendiği belirtildi.

Bahreyn'deki Gulf Air şirketi de hava sahasının kapalı olması nedeniyle Pakistan'a yapılan tüm uçak seferlerini askıya aldı.

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