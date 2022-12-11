BAE ve Çin Başbakan Yardımcıları bir araya geldi

Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, Çinli mevkidaşı Hu Chunhua ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile stratejik ortaklığı değerlendirdi.

BAE resmi ajansı WAM'a göre Al Nahyan, beraberindeki heyetle resmi temaslarda bulunmak üzere BAE'yi ziyaret eden Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Hu ile Abu Dabi'deki El-Vatan Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede BAE tarafından, Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan bin Ahmed el-Cabir, Abu Dabi Yürütme Konseyi Üyesi Haldun Halife el-Mübarek ile Adalet Bakanı Abdullah bin Sultan bin Avad en-Naimi, Çin tarafından ise Çin'in Abu Dabi Büyükelçisi Zhang Yiming, Çin Devlet Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Guo Wei ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wu Jianghao hazır bulundu.

Ekonomik ve ticari ilişkiler ile stratejik ortaklığın ele alındığı görüşmede, Al Nahyan, BAE'nin, Çin ile işbirliğini geliştirmeyi arzuladığını belirtti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 9 Aralık'ta düzenlenen Çin-Körfez Ülkeleri ve Çin-Arap Ülkeleri zirvelerinde alınan kararlardan övgüyle söz eden Al Nahyan, bölge ve dünya barışının desteklenmesi için taraflar arasındaki koordinasyonun önemine işaret etti.

Al Nahyan, Çin'in bölgedeki önde gelen ticari ortaklarından olan BAE'nin; ticaret, altyapı ve teknoloji alanlarının desteklenmesi için iki ülkenin kamu ve özel sektörleri arasında işbirliği köprüsü kurmaya çalıştığını aktardı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği üç günlük ziyaret kapsamında 9 Aralık'ta Suudi Arabistan-Çin Zirvesi, Çin-Körfez Zirvesi ve Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'ne katılmıştı.