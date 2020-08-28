BAE ve Mısır'dan kanlı ortaklık! Libya'daki okul saldırısında BAE parmağı ortaya çıktı

4 Ocak'ta Libya'nın başkenti Trablus, şiddetli bir patlamaya sahne oldu.

Askeri okula düzenlenen saldırıda, 26 silahsız askeri öğrenci hayatını kaybetti.

O dönemde Hafter kuşatması altında olan şehirdeki saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Hafter milisleri saldırının yerel unsurlarca gerçekleştirildiğini iddia etti.

Ancak BBC tarafından yapılan araştırmada, Hafter'in destekçilerinin parmağı bulunduğu ortaya çıktı.

Saldırıda kullanılan füze ve insansız hava aracının uydu fotoğrafları incelendi.

Katliamın Birleşik Arap Emirliklerine ait bir İHA'yla düzenlendiğine dair kanıtlara ulaşıldı.

Uydu görüntüleri de İHA'nın Hafter'in kontrolündeki El Kadim Hava üssünden havalandığını gösterdi.

MISIR LİBYA YAKININDAKİ İKİ ÜSSÜNÜ AÇTI

Araştırmanın ele aldığı diğer uydu fotoğrafları ise Hadim Üssü'ndeki Wing Loong İHA'larına ait sistemlerin saldırıdan bir ay sonra üsten taşındığını ve Mısır'ın Libya sınırına yakın Siva Hava Üssü'nde olduğunu ortaya koydu.

Libya savaşında "gizli aktör Mısır'ın" BAE'ye desteğinin bununla da sınırlı kalmadığı kaydedilen araştırmada, BAE hava kuvvetlerine ait Mirage 2009 uçaklarının da Mısır'ın Libya sınırına yakın bir diğer hava üssü Sidi Barrani'de konuşlu olduğu görüldü.

Başkent Trablus'un doğusunda düzensiz göçmenlerin tutulduğu merkeze 2 Temmuz 2019 gecesi düzenlenen ve 6'sı çocuk 53 göçmenin ölümüne neden olan saldırıyı inceleyen BM raporuna da işaret eden araştırma, rapora göre bu katliamda Mirage 2009 uçaklarının kullanıldığını hatırlattı.

Sidi Barrani'de farklı tarihlerde konuşlanan İlyuşin-76 kargo uçaklarının da varlığına dikkat çekilirken, hava radar takip analizlerine göre, bu uçakların BAE'den havalanarak bu üsse ulaştığı kaydedildi.

Araştırmadaki bulgular hakkında görüş almak için BAE ve Mısır yönetimlerine başvurulduğu ancak bu ülkelerin yanıt vermediği belirtildi.

Daha önceki raporlar ve açıklamalar da bulguları destekler nitelikte.

Birleşmiş Milletler, geçen sene Birleşik Arap Emirliklerinin Libya'ya yönelik silah ambargosunu deldiğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2020, 16:55