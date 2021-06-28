BAE'den misilleme: Üssümüzden ayrıl

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İtalya'nın kendisine silah satışını durdurmasının ardından Roma'ya "misilleme" yaptığı belirtiliyor.

Bir İtalyan hükümet kaynağı, BAE'nin İtalya'dan 2 Temmuz'a kadar Körfez'deki askeri üssünden uçak ve personelini çekmesini istediğini söyledi.

Kaynak, Reuters'a sorunu çözmek için görüşmelerinin devam ettiğini bildirirken; BAE Dışişleri Bakanlığı, yorum talebine yanıt vermedi.

NATO üyesi İtalya, çok uluslu operasyonlar kapsamında Irak, Afganistan, Afrika Boynuzu ve Hint Okyanusu'na uçuşlar için çeşitli ülkelerden uçaklara ev sahipliği yapan Al Minhad Hava Üssü'nü kullandı.

İtalya, bu yılın başında Roma'nın Yemen'de barışı sağlama ve insan haklarını koruma taahhüdünü gerekçe göstererek, Suudi Arabistan ve BAE'ye binlerce füze satışını durdurduğunu açıklamıştı.

Engellenen satışlar, 2016'da Matteo Renzi liderliğindeki hükümetin, değeri 400 milyon euroyu aşan toplam 20 bin füze tahsisi anlaşmasınınbir parçasıydı.

"Misilleme yapıldı"

Defence News bu haftanın başlarında İtalyan parlamento üyesi ve parlamento savunma komisyonu üyesi Matteo Perego Di Cremnago'dan alıntı yaparak, geri çekilme talebinin silah ambargosuna misilleme olarak yapıldığını aktardı.

BAE, Mart 2015'ten bu yana on binlerce Yemenlinin öldüğü ve ülkeyi kıtlığın eşiğine getiren çatışmada İran bağlantılı Husi hareketiyle mücadele eden Riyad liderliğindeki askeri koalisyonun parçası.

Abu Dabi, Yemen'deki askeri varlığını 2019'da sona erdirdi, ancak BAE'nin silahlandırdığı ve eğittiği binlerce Yemenli birlik aracılığıyla hâlâ bölgede bulunduğu biliniyor.

ABD'de Joe Biden yönetimi, inceleme için BAE ve Suudi Arabistan'a bazı silah satışlarını geçici olarak durdurdu. Ancak Biden yönetimi, nisan ayında Kongre'ye BAE'ye F-35, SİHA ve çeşitli ekipmanların bulunduğu 23 milyar dolarlık silah satışının devam ettireceğini bildirdi.

Kaynak: Euronews