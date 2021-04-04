BAE'den Ürdün Kralı 2. Abdullah açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın ülkesinin istikrar ve güvenliğini sağlamak için attığı tüm kararları desteklediğini bildirdi.

BAE Başkanlık İşlerinden Sorumlu Bakanlık, Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de arasında olduğu bazı üst düzey kişilerin "güvenlik" nedenleriyle gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, BAE'nin, Kral 2. Abdullah'ın ülkenin güvenliğine kasteden tüm girişimlerin bertaraf edilmesi, güvenlik ve istikrarın korunması için aldığı tüm kararlara tam destek verdiği ifade edildi.

Abu Dabi'nin Amman ile tarihi ve yakın ilişkilere sahip olduğu belirtilen açıklamada, BAE'nin Ürdün'ün güvenliğini kendi güvenliği olarak tanımladığı kaydedildi.

Washington Post gazetesi, Ürdün'de "ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğunu ileri sürmüştü.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini belirtmişti.

Prens Bin Hüseyin, 1999-2004 yıllarında Veliaht Prenslik yapmış ancak daha sonra bu makama, Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu Hüseyin bin Abdullah geçmişti.