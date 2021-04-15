Bağdat'ta patlama: 1 ölü, 12 yaralı

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat’ın Sadr Bölgesi’ne bağlı Habibiye semtinde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Açıklamada, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı, çevredeki araçların da zarar gördüğü kaydedildi.