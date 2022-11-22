Bahreyn'de yeni hükümet kuruldu

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, yayımladığı emirlik kararnamesiyle, hükümeti kurmakla görevlendirdiği Veliaht Prens ve eski Başbakan Şeyh Selman bin Hamad Al Halife'nin sunduğu kabine listesini onayladı.

El-Eyyam gazetesinin haberinde ise, Eğitim, Sanayi ve Ticaret, Gençlik İşleri Bakanları dışında bir önceki hükümette yer alan 20 bakanın görevlerine devam ettiği belirtildi.

BNA'da yer alan haberde, Eğitim Bakanlığı'na Muhammed bin Mubarek Cuma, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na Abdullah bin Adil Fahur, Gençlik İşleri Bakanlığı'na ise Ravvan bint Necip Tevfiki'nin getirildiği kaydedildi.

Bahreyn Kralı Al Halife dün, yeni hükümeti kurma görevini Veliaht Prens ve eski Başbakan Şeyh Selman bin Hamad Al Halife'ye vermişti.

Bahreyn'de milletvekili seçimlerinin birinci turu 12 Kasım'da, ikinci turu 19 Kasım'da yapılmıştı.

Açıklanan sonuçlara göre, 40 sandalyeli Bahreyn parlamentosunda, 8 kadın, milletvekilliği koltuğuna oturmuştu.

Muhalefet partilerinin seçimlere giremediği Bahreyn'de, katılım oranı yüzde 73 olarak açıklanmıştı.

Bahreyn'de milletvekilleri 4 yıl süreyle görev yapıyor.