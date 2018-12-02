Bahreyn'de yeni hükümeti başbakan kuracak

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, hükümetin istifasını kabul eden Kral Hamed bin İsa, yeni hükümeti kurma görevini Başbakan Halife bin Selman Al Halife'ye verdi.

Bahreyn'de genel ve yerel seçimlerin birinci tur oylaması 24 Kasım'da, ikinci tur oylaması ise 1 Aralık'ta gerçekleştirilmişti.

Resmi kaynaklar, genel seçimlere yüzde 67, yerel seçimlere ise yüzde 70 katılımın olduğunu açıklamıştı.

Bahreyn'de seçimle iş başına gelen Temsilciler Meclisi ve doğrudan Kral'ın atadığı 40 üyeli Şura Meclisi olmak üzere parlamentonun iki kanadı bulunuyor.