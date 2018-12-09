Bahreyn'den Katar'a eleştiri

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed El Halife, Katar'ın Suudi Arabistan'daki bir Körfez Arap zirvesine katılmama kararını eleştirdi. Doha ile üç Körfez Arap devleti arasında bir sürtüşmeye neden olacağını söyleyen Şeyh Halid, krizin yakın zamanda çözülmesinin mümkün olmadığını belirtti.

KATAR'DAN CEVAP

Diğer taraftan Katar Dışişleri Bakanlığından Ahmed bin Saeed AlRumaihi ise "Katar kendi kararlarını verebilir" ifadelerini kullandı.

Katar, Suudi Arabistan'da düzenlenecek Körfez İş birliği Konferansı'na (KİK) katılmayacağının açıklamıştı.

Katar Emiri'ni Suudi Arabistan Kralı Selman zirveye davet etmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2018, 17:26