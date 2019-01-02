Bahreyn'den Yemen konusunda tweet atan aktiviste hapis cezası

Bahreyn'in yüksek mahkemesi eylemci Nabeel Rajab'ı Yemen'deki Suudi Arabistan hava saldırılarını eleştirmekten ve Bahreyn makamlarını işkenceden suçlayan tweet atmaktan suçlu buldu.

Bahreyn yüksek mahkemesi, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki hava saldırılarını eleştiren ve Bahreyn hapishane yetkililerini işkence yapmakla suçladığı için eylemci Nabeel Rajab'a beş yıl hapis cezası verdi.

Bahreyn, Şii muhalefetinin 2011'de başarısız bir ayaklanma başlatmasından bu yana muhalif bir rol üstlendi. Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri bu huzursuzluğu bastırmak için Yemen'e birlikler gönderdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net