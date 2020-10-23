Bahreyn'in 11 yıllık yalanı ortaya çıktı

Sernur Yassıkaya

Amerika merkezli Axios internet sitesinin haberine göre İsrail’le Bahreyn arasında elçilik açılmasına ilişkin görüşmeler 2007 yılına uzanıyor. Bahreyn’deki gizli İsrail elçiliğinin varlığı ilk kez geçen hafta İsrail merkezli Kanal 11 Haber kanalı tarafından ifşa edilmişti. elçiliğin varlığı resmi bir emirle 11 yıl saklı tutulduğu belirtildi. Axios’a konuşan İsrail’li diplomatlar, dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni ile Bahreynli mevkidaşı Halid bin Ahmed el-Halife arasında gerçekleştirilen elçilik pazarlığının, Katar’ın İsrail’le kötüleşen ekonomik ilişkilerine cevap olarak böyle bir adım atıldığını belirtti.

Enver Sedat yönetimindeki Mısır'ın İsrail ile Camp David Barış Anlaşması'nın imzalamasının üzerinden 41 yıl geçti. Beyaz Saray, uzun yıllar sonra bu kez İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in imzaladığı barış anlaşmasına ev sahipliği yaptı. İsrail ile barış anlaşması imzalamak isteyen Arap ülkelerinin sayısı bunlarla sınırlı değil. Peki Arap ülkeleri, İsrail'e nasıl teslim oldu? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Camp David'den normalleşme anlaşmasına kadar gelinen süreci Çatışma Hattı'nda anlattı:



İki ülke arasındaki görüşmelerin neticesinde, Temmuz 2009 tarihinde, Bahreny’de “Uluslararası Kalkınma Merkezi adlı bir şirket Bahreyn’de kuruldu. Görünürde danışmanlık hizmeti veren şirket aslında İsrail’in diplomatik misyonu olarak görev yapıyordu. Haberde, diplomatik misyonda, o dönem İsrail vatandaşlarının Bahreyn’e giriş izni olmadığı için, çift pasaporta sahip İsrail’li diplomatların görevlendirildiği belirtildi. ayrıca iki ülke yetkilileri arasında gizli bir iletişim kanalı da elçilikle birlikte tesis edildi. Örtülü faaliyet gösteren İsrail elçiliği, İsrail merkezli şirketler için ticari bağlantıların kurulmasında da rol oynadığı belirtildi. Geçen hafta sonu geniş bir heyet, İsrail’den Bahreyn’e ilk resmi ziyareti gerçekleştirmişti. Ziyaret sırasında Manama ile Tel Aviv arasında birçok alanda protokol imzalanmış ve İsrail, resmi büyükelçilik açma talebinde bulunmuştu. Axios’a konuşan İsrail’li yetkililer mevcut durumu “Tek yapmamız gereken kapıdaki tabelayı değiştirmek” sözleriyle değerlendirdiler.

Sudan da sıraya girdi

Sudan, ABD aracılığıyla yürütülen müzakerelerin ardından İsrail ile ilişkilerin “normalleştirilmesi” kararı aldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Isarel Hayom gazetesinin haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in İsrail ile yaptığı ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmalarından sonra Sudan’ın da bu sürece dahil olduğu belirtildi. Haberde, Sudan ile ABD arasında devam eden müzakerelerin ardından Hartum yönetiminin Tel Aviv ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararı aldığı ifade edildi. Kararın, “tarihi bir adım” olarak nitelendirildiği haberde, ABD’nin de bu adımın bir parçası olarak Sudan’ı “terörizmi destekleyen ülkeler listesi”nden çıkaracağı kaydedildi. İsrail’in Walla haber sitesini göre, dün İsrail’e ait özel bir jet, direkt uçuşla Hartum’a gitmişti. Sudan, hafta başında ABD’nin terör listesinden çıkarmak için talep ettiği 335 milyon doları yatırdığını ilan etmişti.

Kaynak: Yeni Şafak