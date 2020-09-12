Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepkiler

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile aralarında gerçekleşen normalleşmenin sözde yüzyılın anlaşmasının kabul edildiğinin resmen ilanı olduğunu söyledi.

Filistin resmi televizyonuna konuşan Ureykat, ABD'nin Bahreyn ve İsrail arasındaki normalleşmeyi duyurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ureykat, "Bahreyn ve BAE'nin normalleşmesi yüzyılın anlaşmasının resmen kabulünün ilanıdır" ifadelerini kullandı.

"Bu, Filistin davasına ve Filistin'in sırtına zehirli hançer saplamak anlamına gelir" diyen Ureykat, BAE'nin yapmış olduğu gibi bunu Bahreyn Krallığı'nın da yapmaya hakkı olmadığını dile getirdi.

Ureykat, normalleşmenin Mescidi Aksa'nın, Kıyamet Kilisesi'nin ve Resülullah'ın miraca çıktığı Doğu Kudüs'ün İsrail'in egemenliğinde olmasını kabul etmek olduğunu olduğunu vurguladı.

Bugünün tarihi bir gün olduğuna dikkati çeken Ureykat, bazı karar alıcıların bölgede İsrail odak noktalı bir Arap güvenlik sistemi kurma imkanları düşüncesinde olduklarını söyledi.

Ureykat, Kushner, Friedman ve Trump gibi aşırı siyonistlerden duyulmuş vaatler üzerine bir ittifak inşa edilmesine inanmanın acizlik ve vehim olduğunu ifade etti.

- "İşgal sürdüğü sürece istikrar kesinlikle gerçekleşmeyecek"

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Araplar İsrail'den daha zayıf olmalılar" ilkesinde olduğunu aktaran Ureykat, BAE ve Bahreyn'in tüm sahip olduklarını Trump ve Netanyahu'nun seçilmesi için harcamaya karar verdiklerini belirtti.

Ureykat, şunları söyledi:

"Filistin davası bölge barışının anahtarıdır. İsrail 193 ülkenin büyükelçiliğini Kudüs'e taşısa da işgal sürdüğü sürece istikrar kesinlikle gerçekleşmeyecektir. BAE'den ya da Bahreyn'den gelip Kudüs'te, Batı Şeria'da, Gazze'de savaşan askerler yok. Bizler ve evlatlarımız bu toprakların temizliğini ve mukaddesatını savunmak üzere dururuz, bu şekilde de devam edeceğiz."

Kaynak: AA