Bahreyn-İsrail normalleşmesinde yeni aşama

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın verdiği habere göre, Kral Hamad bin İsa Al Halife'nin yayımladığı kararnameyle Halid Yusuf el-Celahime Bahreyn'in İsrail'deki misyon şefi olarak atandı.

İsrail yönetimi de ocak ayında Bahreyn'e geçici diplomatik misyon şefi atamıştı.

ABD'nin girişimleri sonucu 2020'nin sonlarına doğru sırayla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas "İsrail ile ilişkileri normalleştirme" anlaşmaları imzalamıştı.