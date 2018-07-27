Bahreyn yüzlerce kişiyi vatandaşlıktan çıkardı

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İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch-HRW) yayınladığı raporda, Bahreyn Hükümetinin vatandaşlıktan çıkardığı kişileri, vatandaşlığa iadesini tavsiye etti. Bahreyn İnsan Hakları ve Demokrasi Enstitüsünün (Bahrain Institute for Rights and Democracy-BIRD) bilgilerine yer verilen raporda, 2012 yılından bu yana en az 738 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. Sadece 2018 yılında aralarında insan hakları savunucularının, gazetecilerin ve alimlerin olduğu 232 kişi mahkeme kararları ile kimliksiz kaldı. Bir kısmı da sınır dışı edildi.

HRW’nin Ortadoğu temsilcisi Eric Goldestein konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında: “Öyle görünüyor ki Bahreyn hükümeti, bölgeyi yönetmenin şüpheli gururunu insanları vatandaşlıktan atarak sergiliyor” dedi.

BIRD yetkililerinin de görüşlerine yer verilen raporda, Bahreyn’in en büyük sorunu mahkemelerin tarafsızlığı sorunu. Vatandaşlıktan çıkarılan kişilerin büyük bir çoğunluğu şiddet içermeksizin haklarını talep eden söylemlere sahip kimselerden oluşuyor.

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AYNI SORUN MYANMAR’DA DA YAŞANIYOR

Bahreyn’de yaşanan vatandaşlıktan çıkarma sorunu Myanmar’da uzun yıllardır devam ediyor. 1982 yılından beri vatandaşlıktan çıkarılan insanlar aynı zamanda katliama da uğradılar.



Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2018, 11:49