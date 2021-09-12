Bahreyn'de Siyonist rejim karşıtı protestolar sürüyor

Bahreyn halkı bir kez daha el-Halife rejiminin işgal rejim ile sağladığı normalleşme anlaşmasını protesto etti.

Bir süredir düzenli olarak protestolara devam eden Bahreyn halkı bu kez de Sanabes kentinde sokaklara çıktı

Bahreynli göstericiler aynı zamanda el-Halife rejiminin hapishanelerinde tutulan siyasi mahkumların derhal serbest bırakılmasını istedi. Göstericiler Bahreyn hapishanelerindeki tutukluların koşulsuz şartsız olarak serbest bırakılmasını vurguladılar.

Daha önce, Bahreyn'deki el-Vifak topluluğu, El Halife'nin Tel Aviv'e büyükelçi atanmasına tepki göstermişti.

El-Vifak topluluğu temsilcisi atanan elçiye seslendi: Sadece kendinizin ve sizi gönderenin temsilcisi olduğunuzu ve Bahreyn'in temsilcisi olmadığınızı söylüyoruz.

Bahreyn, Filistinlilerin yanında olmaya devam edecek ve Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesi bir ihanet ve bir rezalettir” dedi.

Kaynak: Rasthaber