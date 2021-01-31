Barış Pınarı bölgesinde mayın/EYP'lere karşı eğitimler sürüyor

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılara (EYP) karşı eğitimlere ilişkin açıklama yapıldı.

Barış Pınarı bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı eğitimlere devam ediyoruz. METİ timlerimiz, 63 okuldaki 8.947 öğrenci ve 388 öğretmene mayın/EYP'lerle karşılaştıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.#MSB #TSK pic.twitter.com/qLdUC0VYDn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 31, 2021

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı eğitimlere devam ediyoruz. METİ timlerimiz, 63 okuldaki 8 bin 947 öğrenci ve 388 öğretmene mayın/EYP'lerle karşılaştıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı." ifadelerine yer verildi.

AA