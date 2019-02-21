banner15

Barzani ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Suriye'yi görüştü

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Barzani ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Suriye'yi görüştü

Barzani, Erbil’in Salahaddin kasabasındaki konutunda Jeffrey başkanlığındaki Amerikan heyetiyle bir araya geldi.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikilinin bölgenin ve Irak'ın siyasi durumunun yanı sıra Suriye'deki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Terörün bölgenin güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, Barzani ile Jeffrey'nin terörle mücadelenin önemine değindiği aktarıldı.

Jeffrey terörle mücadele ve bölgenin istikrarının ABD'nin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Görüşmede Bağdat ile Erbil arasında iş birliğinin sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner36

banner37

banner35