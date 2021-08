Başından vurulan İsrailli keskin nişancı hayatını kaybetti

Soroka Sağlık Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, başından vurulan Barel Shmueli'nin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistinliler, 21 Ağustos'ta Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında gösteri düzenlemişti.

İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etmiş, 22’si çocuk 41 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail askerlerinin siper aldığı sınır duvarının dibine yaklaşan bir Filistinlinin, keskin nişancı olduğu söylenen Shmueli'yi tabancayla vurduğu anı gösteren görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

Another angle of the incident on the Gaza border shows a Palestinian apparently shooting with a handgun through the hole in the border wall, before the others try to snatch the IDF soldier's rifle. pic.twitter.com/ko69mHH4QW