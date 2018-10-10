Basra yeni hükümetin gündeminde

Uzun süredir siyasi istikrarsızlıkla boğuşan Irak, sonunda yeni cumhurbaşkanını ve başbakanını seçti. Adil Abdulmehdi hükümetinin Basra’daki protestoları dindirmek için uzlaşı programı hazırlayacağı öğrenildi.

Yeni hükümetin önündeki en büyük sorunlardan biri olarak petrol zengini Basra gösteriliyor. Petrolün yüzde 75’inin çıkarıldığı ülkenin en önemli liman şehrinde halk, petrolden ve diğer gelirlerden yeterince faydalanamadıklarını ve merkezi hükümetin haksızlık yaptığını düşünüyor.

Bölgede halkın öfkesinin sürdüğü belirtiliyor.

BASRA’DA PROTESTOLAR

8 Temmuz tarihinde elektrik kesintileri ve şehirde açığa çıkan yolsuzluk iddialarıyla halk küçük çaplı gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin sert müdahalede bulunduğu göstericiler, sokaklarda ve meydanlarda toplanma çağrıları yapmışlardı.

Ağustos ayında içme sularından zehirli su akması nedeniyle binlerce kişi hastanelere akın etmişti. Yüksek dozda kimyasal tuzlar tespit edilen içme suları nedeniyle hayatını kaybedenler olmuştu.

Basra’da durulmaya başlayan protestolar, zehirli içme suyu protestolarıyla yeniden alevlendi. Yaklaşık bir haftadır gece ve gündüz devam eden olaylarda güvenlik güçlerinin halkın üzerine ateş açtıkları bildirilmişti.

BAĞDAT YÖNETİMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN ETTİ

Irak eski Başbakanı Haydar el İbadi, büyüyen olayların ardından ‘fitne’ çıkarıldığını açıklayarak sükunet çağrısı yaptı ve şehirde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

DEVLET TELEVİZYONU ATEŞE VERİLDİ

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kentte kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara karşı süren gösteriler sırasında bir grup, devlet televizyonu ve Bedir Örgütü binasına girmişti. Göstericiler, söz konusu binaları ateşe verirken olaylar sırasında devlet televizyonuna ait bir canlı yayın aracının da yandığı ifade edilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 17:34