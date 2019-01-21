"Bataklığa dönecek bir güvenli bölgeye asla izin vermeyiz!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB 10. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şûrası'nda yaptığı konuşmada, "Güvenli bölge teklifimiz, terör örgütlerini Türkiye'nin kontrolünde, bir şekilde sınırlarımızdan uzak tutma amacını taşıyor." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, 'Münbiç’in güvenliğini alacak ve orayı sahiplerine teslim edeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de 'güvenli bölge' tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Güçlü olmadan güvende olamayız, güvenliğimiz sınırlardan değil ötesinden başlar. Ülkemize en ufak bir saldırıda bulunanlar bedelini ağır ödeyecek" diyen Erdoğan, "Sayın Trump ile görüştüğümüz gibi 20 mil yaklaşık 30-32 kilometre bizim için bir koridor. Ülkemize karşı yeni bataklık haline dönüşecek bir güvenli bölge uygulamasına asla izin veremeyiz. Sayın Putin ile de görüşeceğiz, değerlendirmeler yapacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğü üzerinde hesabımız yok, Suriye Suriyelilerindir" şeklinde konuştu.

"Cin şişeden çıktı Türkiye gerçek gücünün farkına vardı" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 yıl önce söylenenleri hatırlıyorsunuz, Afrin'e girmeyin diyorlardı. Meğer bizi bir süre daha Afrin'den uzak tutmak istiyorlarmış. Münbiç'i güvenliğe alıp, sahiplerine teslim edeceğiz. Putin ile terörden arındırılmış bölgeleri konuşacağız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında önemli başlıklar şu şekilde:

"Amerika, Rusya ve diğer kesimlerle olan görüşmelerimizin anlayış birliğine varılarak sonuçlanmasını canıgönülden arzu ediyoruz ama bu demek değildir ki ilanihaye bekleyecek, gözümüzün önünde yürütülen hazırlıkların neticelenmesini seyredeceğiz. İşte sınırlardayız, bütün gücümüzle oralardayız. En yakından gelişmeleri takip ediyoruz. Şayet bize verilen sözler tutulur ve süreç işlerse ne ala. Aksi takdirde hazırlıklarımızı zaten büyük ölçüde tamamladık, kendi stratejimiz doğrultusunda gereken adımları atmaya başlayacağız."

"Güvenli bölge teklifimiz, terör örgütlerini Türkiye'nin kontrolünde, bir şekilde sınırlarımızdan uzak tutma amacını taşıyor."

"Ülkemize karşı yeni bataklık haline dönüşecek bir güvenli bölge uygulamasına asla izin veremeyiz."

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2019, 15:40