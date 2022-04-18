Batı Şeria'daki olaylarda Filistinlilerden yaralananlar oldu

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, El Halil kentindeki eş-Şelale Caddesi'nde yaşanan olaylar sırasında bir kişi İsrail ordusundan açılan ateş sonucu, bir kişi yasa dışı Yahudi yerleşimcilerce darp edilerek yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

El Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında İsrail ordusu tarafından kullanılan göz yaşartıcı gaz nedeniyle de onlarca Filistinli boğulma tehlikesi atlattı.

Bölgede, "17 Nisan Esirler Günü" etkinlikleri çerçevesinde "Esirler Kulübü", "Esir İşleri Kurulu" ve kentteki birçok ulusal grup tarafından dayanışma gösterisi düzenlenmesi için çağrı yapılmış ve El Halil kenti merkezindeki Bab ez-Zaviye bölgesinde yürüyüş düzenlenmişti.

İsrail hapishanelerinde 22'si kanser, 600'ü çeşitli hastalıklardan muzdarip 4 bin 450 Filistinli tutuklu bulunuyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" ilan etti. Filistinliler, her yıl 17 Nisan'da düzenledikleri etkinliklerle İsrail hapishanelerindeki tutuklular meselesini dünya gündemine getirmeye çalışıyor.