Batının kibirli dili sahnede: Batı çözer Araplar değil

ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey 2011'den bu yana ilk kez Şam yönetimiyle resmi temaslarda kurmaya başlayan Arap ülkelerinin yaptığı görüşmelerin beyhude olduğunu, Suriye'nin geleceğine Batı'nın karar vereceğini ifade etti.

ABD Arap ülkelerinin Suriye'de iç savaşın çıktığı 2011 yılından bu yana ilk kez Şam yönetimiyle resmi temaslara başlayıp normalleşme girişimlerinde bulunmasından rahatsız oldu.

Arap Birliği Esed rejiminin, Suriye halkına yaşattığı zulüm nedeniyle Suriye'nin üyeliği 2011'de askıya aldı. Oylamada 22 üyeden 18'i, Suriye'nin örgütten çıkarılması yönünde kararını verdi.

KÜÇÜMSEYİCİ DİL İLE ELEŞTİRDİ

Esed'in Rusya ve İran desteği ile ayakta kalması Arap devletlerinin Esed'i 2018'den sonra yavaş yavaş kabul etmesine doğru ilerledi.

ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey CNN Türk'te yaptığı açıklama küçümseyici bir dil kullanarak Arapların normalleşme girişimlerinin nafile olduğunu Suriye sorununun sadece Batı tarafından çözülebileceğini ifade etti.

Arapların neler yapamayacağını tek tek sıralayan Jeffrey şu ifadeleri kullandı; Yüz binlerce silahlı muhalif, ne Esad'la ne de Esad'a karşı olmayan Suriye Demokratik Güçleri SDG (Terör örgütü PKK/YPG), bunlar büyük sorunlar. Arap ülkeleri bunları çözemez. Yaptırımları kaldıramaz. ABD, uluslararası örgütler ve Avrupalılar bunu yapmalı. Suriye'den İsrail, Türk yada Amerikan askerlerini Arap ülkeleri çekemez. BM kararlarını ve BM Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünü ve diğer uluslararası kuruluşlardaki kınamaları geri çekemezler. Araplar Suriye ile bu konuda konuşabilir. Esad Türkiye, ABD uluslararası kamuoyu İsrail Arap ülkelerinin güvenlik endişelerini gidermezse bu ülkenin anlamlı şekilde yeniden entegrasyonu söz konusu değil.

Arapların elinden tek şey geleceğini söyleyen Jeffrey "Bu olana kadar uluslararası kamuoyu nezdinde ancak bayraklar çekilir elçilikler açılır o kadar." dedi.