Beşar Esed ile İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, gerçekleştirdiği bölge turu kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

İran Dışişleri Bakanı'nı havalimanında Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad karşıladı.

Abdullahiyan, Şam ziyareti kapsamında beraberindeki heyetle birlikte rejim lideri Beşar Esed ile bir araya geldi.

Abdullahiyan Şam'dan önce Lübnan'a gitmiş, burada Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İslami Cihad lideri Ziyad Nahale ile görüşmüştü.

Bölgede son süreçte temaslarını sıklaştıran İran'ın gündem maddeleri arasında, Türkiye ile Esed rejimi arasındaki normalleşme sürecinin de olduğu ifade ediliyor.

Abdullahiyan, sürece ilişkin dün kendisine yöneltilen soruya şu yanıtı vermişti:

"İki ülke arasındaki sorunların çözümü hususunda yürütülen görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Görüşmelerin, iki ülkenin çıkarlarına olumlu yansıyabileceğine inanıyoruz."