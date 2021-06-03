Beşşar Esed aşı oldu
Suriye rejimi diktatörü Beşşar Esed'e, anlaşabildiği nadir ülkelerden biri olan Rusya'nın Sputnik V aşısı uygulandı.
Ortadoğu 03.06.2021, 18:52
Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Suriye'ye ulaştığını açıkladı.
St. Petersburg Ekonomi Forumu kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada Haddad, Devlet Başkanı Beşşar Esed'in aşı olduğunu söyledi.
Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre; Haddad ayrıca, ülkesinde şu anda aşılama programının üçüncü aşamasının uygulanmakta olduğunu, önceki aşamalarda doktorlar ve diğer sağlık çalışanları gibi öncelikli grupların aşılandığını belirtti.
Sputnik V aşısı Suriye’de 22 Şubat’ta kullanım için onaylanmıştı.
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