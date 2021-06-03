Beşşar Esed aşı oldu

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Suriye'ye ulaştığını açıkladı.

​St. Petersburg Ekonomi Forumu kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada Haddad, Devlet Başkanı Beşşar Esed'in aşı olduğunu söyledi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre; Haddad ayrıca, ülkesinde şu anda aşılama programının üçüncü aşamasının uygulanmakta olduğunu, önceki aşamalarda doktorlar ve diğer sağlık çalışanları gibi öncelikli grupların aşılandığını belirtti.

Sputnik V aşısı Suriye’de 22 Şubat’ta kullanım için onaylanmıştı.