Beşşar Esed'in kasabı öldü

Esed'in işkencehanelerinin en bilinenlerinden olan ve "insan mezbahası" olarak bilinen kötü şöhretli askeri cezaevi Sednaya'nın eski müdürü kalp krizi geçirmesi sonucu öldü.

Cezaevi müdürü eski Vasim Süleyman Hasan ani bir akut kalp krizinden sonucu evinde ölü bulundu.

Hassan, 2018'de kalp krizi geçiren eski müdür Albay Mahmud Matuk'un ölümünün ardından cezaevi yönetimini devraldı ve 2020'nin sonuna kadar bu görevini sürdürdü.

Hasan'ın Doğu Guta, Dera, Humus, Halep ve kırsalları ile diğer bölgelerde Esed rejimine muhalif olan en az 500 kişinin infaz emrini verdiği biliniyor.

Hasan, yönetime geldiğinde eski mahkumların bir çoğunu infaz ederek hapishaneyi boşaltıldıktan sonra bölgedeki diğer Esed muhalifi sivilleri doldurarak ağır işkencelerle infaz ettirdi.

"Sednaya Cezaevi Nazi kampından daha katı"

Uzun yıllar Sedneya'da kalan ve 2016 yılında serbest bırakıldıktan sonra Türkiye'ye gelen bir vatandaş " Sednaya Cezaevi Nazi kampından daha katı, daha işkence edilen bir yer. Bir mahkumun en çok isteyeceği şey ailesini, yakınlarını görmektir ama Sednaya Cezaevi'ndeki tutuklular hiçbir zaman ailesinin kendilerini görmeye gelmesini istemezdi. Ziyaret dönüşünde işkence yaparlardı. Bu sebepten birçok mahkum hayatını kaybetti." dedi.

ABD: "Esed rejimi Sednaya Hapishanesi'nde asılanları krematoryumda imha ediyor"

Amerika Birleşik Devletleri, Esed rejiminin Suriye'nin başkenti Şam'ın yakınlarında bulunan bir askeri hapishanede cesetleri yakmak için krematoryum inşa ettiğini iddia etti.

Sednaya adlı hapishanenin uydu görüntülerini kamuoyuyla paylaşan Yakın Doğu İşleri Başkan Yardımcısı Stuart Jones, idam edilen binlerce mahkuma ait cesetlerin burada imha edildiğine inandıklarını belirtti:

"Rejim güçleri Sednaya hapishanesinde 70 kişiyi tutuyor. Her bir hücrenin beş kişilik kapasitesi bulunuyor. Birçok farklı kaynaktan edinilen bilgiye göre Sednaya'da her gün 50 kişi infaz ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri arşivleri, Suriye rejimi tarafından yapılan bu kan donduran katliamları belgeliyor. Ve bu katliamlar Rusya ve İran'ın koşulsuz desteğiyle hala devam etmekte."

Uluslararası Af Örgütü Şubat ayında hazırladığı raporda Şam'ın kuzeyinde bulunan Sednaya askeri hapishanesinde her hafta ortalama 20 ila 50 mahkumun infaz edildiğini açıklamıştı. Raporda ayrıca söz konusu hapishanede son dört senede toplamda beş ila 13 bin kişinin infaz edildiği bilgisi de yer alıyor.

Kaynak: Star.com.tr