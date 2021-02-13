Beyaz Baretliler Suriyelilerin 'cankurtaran'ı olmaya devam ediyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonucu yerle bir olan binaların enkazından on binlerce sivili kurtaran Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, bu kez de kuyuya düşen bir kız çocuğunu kurtararak gönülleri fethetti.

Suriye'de devam iç savaşta Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları sonucu harabeye dönen yerleşimlerde enkaz altında kalan on binlerce sivili kurtaran Sivil Savunma ekipleri, bölge halkının umudu olmaya devam ediyor.

Halkın her tür ihtiyacına koşan ekipler, bu kez de Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde su kuyusuna düşen 4 yaşındaki kız çocuğu Besme Cuma'yı kurtardı.

Minik çocuğun babası Hasan Cuma, kuyuya düşen kızının çığlık sesleri üzerine bölgedeki sivil savunma ekiplerini arayarak yardım istedi.

Besme'yi düştüğü yerden çıkararak gönülleri fetheden sivil savunma gönüllüsü Assaf Assaf, kurtarma anlarını AA muhabirine anlattı.

Assaf, "İhbar üzerine eve vardığımızda su kuyusunun ağzının çok dar ve oradan dibe inilmesinin çok zor olduğunu gördük. Bölgenin yerlileri kuyuya bağlantılı olan başka bir kuyunun daha olduğunu söyledi." dedi.

Halkın verdiği bilgi üzerine, diğer kuyudan çocuğa ulaşmaya çalışan Assaf, Besme'nin yanına vardığında korku içinde ve ağlamakta olduğunu fark ettiğini söyledi.

Kurtarma anlarını anbean GoPro kamerayla kaydeden sivil savunma görevlisi, Besme'yi düştüğü yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Besme'nin babası Hasan Cuma, kızının sağ salim kurtaran sivil savunma ekiplerine teşekkür etti.

Minik çocuk, tedavisinin ardından taburcu edilirken, sivil savunma ekipleri Besme'ye oyuncaklar hediye ederek yüzünü güldürdü.

Beyaz Baretliler

Küresel çapta, arama kurtarma çalışmaları sırasında taktıkları baretler nedeniyle "Beyaz Baretliler" olarak bilinen Suriye Sivil Savunması 2012'de kuruldu.

Beşşar Esed rejiminin sivil yerleşimlere saldırılarını yoğunlaştırdığı dönemde gönüllü faaliyetlerini başlatan Sivil Savunma ekipleri, 2 bin 900 civarı personelle yerel halka umut olmaya devam ediyor.

Ekipler, arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra yangınlara müdahale, elektrik, su şebekelerindeki sorunları giderme, moloz temizleme çalışmaları da yapıyor.

Aralarında 200'den fazla kadın gönüllünün de bulunduğu Sivil Savunma, 2016'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti.

Ekibin gönüllülük faaliyetlerinin konu alındığı White Helmets isimli yapım da 2017'de "En İyi Kısa Belgesel" dalında Oscar'a layık görülmüştü.

Rejim ve destekçilerinin saldırılarını ve işledikleri suçları belgeleyen Beyaz Baretliler, rejimin ve destekçilerinin sürekli kara propagandasına da maruz kalarak hedef gösteriliyor.

AA

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 12:35