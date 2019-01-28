Beyrut havalimanına siber saldırı

Beyrut’taki Rafik Hariri Uluslararası Havalimanı web sitesi saldırıya uğradı.

Havaalanındaki bir kaynaktan alınan bilgiye göre bilgisayar korsanlarının Enerji Bakanlığı’nın resmi web sitesine girmesinden yalnızca birkaç saat sonra Refik Hariri Uluslararası Havalimanı web sitesi geçici olarak kapatıldı.

Kaynak, şüpheli bilgisayar korsanlarının kim olduğu konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Sivil Havacılık Genel Direktörü Mohammad Chehabeddine Pazartesi günü yapılan ulusal Haber Ajansı'na verdiği demeçte, “Beyrut havaalanının web sitesi dün [pazar] gecesi hacklendi ve ... ... sorunu çözmek için çalışmalar yapıldı. Pazartesi öğlen ortasına kadar, web sitesi çalışmaya başladı." dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net